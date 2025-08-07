ప్రభాస్ హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్ ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా?

Harish Darla
Aug 07,2025
పుట్టినరోజు

నటి మాళవిక మోహనన్ ఇటీవలే తన పుట్టినరోజును జరుపుకొన్నారు. ఆగస్టు 4న ఆమె జన్మించారు.

సినీ అరంగేట్రం

'పట్టం బోలే' అనే మలయాళ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైంది మాళవిక మోహనన్.

తమిళంలో..

రజనీకాంత్ 'పేట' సినిమాతో తమిళంలో అడుగుపెట్టి.. విజయ్ 'మాస్టర్' చిత్రంతో హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

విక్రమ్‌తో..

ఆ తర్వాత 'తంగలాన్' చిత్రంతో నటిగా మంచి ప్రశంసలు అందుకుంది.

ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్'

ప్రస్తుతం ప్రభాస్‌తో 'రాజాసాబ్', కార్తీతో 'సర్దార్ 2'లో నటిస్తోంది.

ఆస్తుల విలువ

ఈమె ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 16 కోట్ల నుంచి రూ. 20 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని సమాచారం.

రెమ్యూనరేషన్

మాళవిక మోహనన్.. ప్రతి సినిమాకు రూ. 4 నుంచి రూ. 10 కోట్ల వరకు పారితోషకం తీసుకుంటుందని సినీ వర్గాలు అంటున్నాయి.

లగ్జరీ కారు

మాళవిక మోహనన్‌కు మెర్సిడెస్ ML 350 (రూ.50 లక్షలు), BMW (రూ.2.6 కోట్లు), ఆడీ Q7 (రూ.81 లక్షలు) వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి.

