నటి మాళవిక మోహనన్ ఇటీవలే తన పుట్టినరోజును జరుపుకొన్నారు. ఆగస్టు 4న ఆమె జన్మించారు.
'పట్టం బోలే' అనే మలయాళ సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది మాళవిక మోహనన్.
రజనీకాంత్ 'పేట' సినిమాతో తమిళంలో అడుగుపెట్టి.. విజయ్ 'మాస్టర్' చిత్రంతో హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
ఆ తర్వాత 'తంగలాన్' చిత్రంతో నటిగా మంచి ప్రశంసలు అందుకుంది.
ప్రస్తుతం ప్రభాస్తో 'రాజాసాబ్', కార్తీతో 'సర్దార్ 2'లో నటిస్తోంది.
ఈమె ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 16 కోట్ల నుంచి రూ. 20 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని సమాచారం.
మాళవిక మోహనన్.. ప్రతి సినిమాకు రూ. 4 నుంచి రూ. 10 కోట్ల వరకు పారితోషకం తీసుకుంటుందని సినీ వర్గాలు అంటున్నాయి.
మాళవిక మోహనన్కు మెర్సిడెస్ ML 350 (రూ.50 లక్షలు), BMW (రూ.2.6 కోట్లు), ఆడీ Q7 (రూ.81 లక్షలు) వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి.