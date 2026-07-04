Malavika Mohanan: ప్రభాస్ 'సలార్' సినిమాలో ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్న ముద్దుగుమ్మ

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

మలయాళం, తమిళ సినిమాలతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైన మాళవిక మోహనన్..ఇప్పుడు తెలుగులో అడుగుపెట్టబోతోంది

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

మారుతి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా రూపొందిన 'రాజాసాబ్' సినిమాతో టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యింది

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ఈ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద మిశ్రమ స్పందన లభించినా.. ఆమె అందచందాలకు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ఈ క్రమంలో 'సలార్' సినిమా ఛాన్స్‌ను మిస్ చేసుకున్నట్లు హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్ చెప్పుకొచ్చింది

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

డైరెక్టర్ ప్రశాంత్‌నీల్‌ను తొలిగా తానే కలిసినట్లు చెప్పింది.అనుకోని కారణాల వల్ల అవకాశం వదులుకున్నట్లు పేర్కొంది.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ఆ సినిమా మిస్ అయినా కొన్ని నెలలకే ప్రభాస్ సరసన 'రాజాసాబ్' సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చినట్లు చెప్పింది

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ప్రభాస్‌ను తనను డెస్టినీ కలిపిందని..'రాజాసాబ్'లో అవకాశం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని వెల్లడించింది

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026
Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026
Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

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