Malavika Mohanan: బికినీలో ప్రభాస్ హీరోయిన్..బీచ్‌లో సందడి చేస్తుంది!

Published by: Harish Darla | Jul 03, 2026

మాళవిక ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ కే.యు.మోహనన్ కుమార్తె. ముంబైలో పుట్టి పెరిగిన ఆమె, సినీ వాతావరణంలోనే పెరిగారు.

Published by: Harish Darla | Jul 03, 2026

2013లో దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన 'పట్టం పోల్' అనే మలయాళ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.

Published by: Harish Darla | Jul 03, 2026

విజయ్ సరసన నటించిన 'మాస్టర్' సినిమా ఆమెకు సౌత్ ఇండియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టింది.

Published by: Harish Darla | Jul 03, 2026

ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో 'రాజా సాబ్' సినిమాతో మాళవిక టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులను అలరించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 03, 2026

సోషల్ మీడియాలో మాళవికకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమె తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్లు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 03, 2026

విక్రమ్ సరసన నటించిన 'తంగలాన్' సినిమాలో ఆమె చేసిన 'ఆరతి' అనే గిరిజన యువతి పాత్రలో ఆకట్టుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 03, 2026

ఆమెకు ట్రావెలింగ్, ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఖాళీ సమయాల్లో వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ చేస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తారు.

Published by: Harish Darla | Jul 03, 2026

మాళవిక ఫిట్‌నెస్‌కు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఫుట్‌బాల్ అన్నా, అందులో మెస్సీ అన్నా విపరీతమైన అభిమానం.

Published by: Harish Darla | Jul 03, 2026

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