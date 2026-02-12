Malavika Mohanan Photos: చీరకట్టి కుర్రాళ్లు గుండె కట్టిపడేసిన వయ్యారి..'రాజాసాబ్' బ్యూటీ కెవ్వుకేక!

Harish Darla
Feb 12,2026
మాళవిక ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ కే.యు.మోహనన్ కుమార్తె. ముంబైలో పుట్టి పెరిగిన ఆమె, సినీ వాతావరణంలోనే పెరిగారు.

2013లో దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన 'పట్టం పోల్' అనే మలయాళ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.

విజయ్ సరసన నటించిన 'మాస్టర్' సినిమా ఆమెకు సౌత్ ఇండియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టింది.

ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో 'రాజా సాబ్' సినిమాతో మాళవిక టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులను అలరించింది.

సోషల్ మీడియాలో మాళవికకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమె తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్లు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

విక్రమ్ సరసన నటించిన 'తంగలాన్' సినిమాలో ఆమె చేసిన 'ఆరతి' అనే గిరిజన యువతి పాత్రలో ఆకట్టుకుంది.

ఆమెకు ట్రావెలింగ్, ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఖాళీ సమయాల్లో వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ చేస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తారు.

మాళవిక ఫిట్‌నెస్‌కు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఫుట్‌బాల్ అన్నా, అందులో మెస్సీ అన్నా విపరీతమైన అభిమానం.

