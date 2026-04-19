మాళవిక ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ కే.యు.మోహనన్ కుమార్తె. ముంబైలో పుట్టి పెరిగిన ఆమె, సినీ వాతావరణంలోనే పెరిగారు.
2013లో దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన 'పట్టం పోల్' అనే మలయాళ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.
విజయ్ సరసన నటించిన 'మాస్టర్' సినిమా ఆమెకు సౌత్ ఇండియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టింది.
ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో 'రాజా సాబ్' సినిమాతో మాళవిక టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను అలరించింది.
సోషల్ మీడియాలో మాళవికకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమె తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్లు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఆమె తాజాగా వెకేషన్కి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను ఇన్స్టాలో షేర్ చేసింది.
విక్రమ్ సరసన నటించిన 'తంగలాన్' సినిమాలో ఆమె చేసిన 'ఆరతి' అనే గిరిజన యువతి పాత్రలో ఆకట్టుకుంది.