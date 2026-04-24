Malavika Mohanan Pics: కేరళ కుట్టి అబ్బాయిల గుండెల్లో సెగ పుట్టిస్తోంది..కిర్రాక్ పోరీ భయ్యా!

Harish Darla
Apr 24,2026
మాళవిక ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ కే.యు.మోహనన్ కుమార్తె. ముంబైలో పుట్టి పెరిగిన ఆమె, సినీ వాతావరణంలోనే పెరిగారు.

2013లో దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన 'పట్టం పోల్' అనే మలయాళ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.

విజయ్ సరసన నటించిన 'మాస్టర్' సినిమా ఆమెకు సౌత్ ఇండియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టింది.

ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో 'రాజా సాబ్' సినిమాతో మాళవిక టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులను అలరించింది.

సోషల్ మీడియాలో మాళవికకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమె తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్లు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

విక్రమ్ సరసన నటించిన 'తంగలాన్' సినిమాలో ఆమె చేసిన 'ఆరతి' అనే గిరిజన యువతి పాత్రలో ఆకట్టుకుంది.

Anchor Sravanthi Pics: యాంకర్ స్రవంతి పింక్ శారీలో బ్యూటిఫుల్ పిక్స్..కుర్రాళ్లకు ఇక జాగారమే!

Mint Juice: వేసవిలో అమృతం.. పుదీనా రసం!

Cucumber Juice: దోసకాయ రసంతో బంపర్‌ బెనిఫిట్స్‌..

Daily Papaya: బొప్పాయిలో రోజూ తింటే ఏం జరుగుతుంది?
