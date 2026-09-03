Malavika Mohanan: తెల్లచీరలో మల్లెపూవులా ప్రభాస్ హీరోయిన్ కిర్రాక్ ఉంది!

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ కే.యు.మోహనన్‌కు మాళవిక మోహనన్ కుమార్తె.

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

మాళవిక మోహనన్..ముంబైలో పుట్టి పెరిగిన ఆమె, సినీ వాతావరణంలోనే పెరిగారు.

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

2013లో దుల్కర్ సల్మాన్ 'పట్టం పోల్' అనే మలయాళ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైంది.

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

ఆ తర్వాత తమిళంలో విజయ్ హీరోగా 'మాస్టర్' సినిమా ఆమెకు సౌత్ ఇండియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

అలాగే తెలుగులో మారుతి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ సరసన'రాజా సాబ్' సినిమాతో మాళవిక తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

విక్రమ్ సరసన నటించిన 'తంగలాన్' సినిమాలో ఆమె చేసిన 'ఆరతి' అనే గిరిజన యువతి పాత్రలో ఆకట్టుకుంది.

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

సోషల్ మీడియాలో మాళవికకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమె తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్లు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

మాళవిక ఫిట్‌నెస్‌కు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఫుట్‌బాల్ అన్నా, అందులో మెస్సీ అన్నా విపరీతమైన అభిమానం.

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

ఆమెకు ట్రావెలింగ్, ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఖాళీ సమయాల్లో వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ చేస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తారు.

Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026
Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026
Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026
Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026
Published by: Harish Darla | Sep 03, 2026

VIEW ALL

Niddhi Aggarwal: అచ్చమైన తెలుగమ్మాయిలా పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ చీరలో సింగారం!
Read Next Story