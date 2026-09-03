Malavika Mohanan: తెల్లచీరలో మల్లెపూవులా ప్రభాస్ హీరోయిన్ కిర్రాక్ ఉంది!

ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ కే.యు.మోహనన్కు మాళవిక మోహనన్ కుమార్తె.
మాళవిక మోహనన్..ముంబైలో పుట్టి పెరిగిన ఆమె, సినీ వాతావరణంలోనే పెరిగారు.
2013లో దుల్కర్ సల్మాన్ 'పట్టం పోల్' అనే మలయాళ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైంది.
ఆ తర్వాత తమిళంలో విజయ్ హీరోగా 'మాస్టర్' సినిమా ఆమెకు సౌత్ ఇండియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చింది.
అలాగే తెలుగులో మారుతి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ సరసన'రాజా సాబ్' సినిమాతో మాళవిక తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించింది.
విక్రమ్ సరసన నటించిన 'తంగలాన్' సినిమాలో ఆమె చేసిన 'ఆరతి' అనే గిరిజన యువతి పాత్రలో ఆకట్టుకుంది.
సోషల్ మీడియాలో మాళవికకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆమె తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్లు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
మాళవిక ఫిట్నెస్కు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఫుట్బాల్ అన్నా, అందులో మెస్సీ అన్నా విపరీతమైన అభిమానం.
ఆమెకు ట్రావెలింగ్, ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఖాళీ సమయాల్లో వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ చేస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తారు.