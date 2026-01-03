Malavika Mohanan Salaar: ప్రభాస్‌తో 'సలార్' సినిమా మిస్ చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ బాధతో..!

Harish Darla
Jan 03,2026
';


మలయాళం, తమిళ సినిమాలతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైన మాళవిక మోహనన్..ఇప్పుడు తెలుగులో అడుగుపెట్టబోతోంది

 ';


మారుతి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా రూపొందిన 'రాజాసాబ్' సినిమాతో టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులకు పరిచయం కానుంది

 ';


సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 9న విడుదల కానుండగా..మాళవిక ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొంటోంది

 ';


ఈ క్రమంలో 'సలార్' సినిమా ఛాన్స్‌ను మిస్ చేసుకున్నట్లు హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్ చెప్పుకొచ్చింది

 ';


డైరెక్టర్ ప్రశాంత్‌నీల్‌ను తొలిగా తానే కలిసినట్లు చెప్పింది.అనుకోని కారణాల వల్ల అవకాశం వదులుకున్నట్లు పేర్కొంది.

 ';


ఆ సినిమా మిస్ అయినా కొన్ని నెలలకే ప్రభాస్ సరసన 'రాజాసాబ్' సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చినట్లు చెప్పింది

 ';


ప్రభాస్‌ను తనను డెస్టినీ కలిపిందని..'రాజాసాబ్'లో అవకాశం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని వెల్లడించింది

 ';


ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేశాయి

 ';

