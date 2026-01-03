మలయాళం, తమిళ సినిమాలతో హీరోయిన్గా పరిచయమైన మాళవిక మోహనన్..ఇప్పుడు తెలుగులో అడుగుపెట్టబోతోంది
మారుతి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా రూపొందిన 'రాజాసాబ్' సినిమాతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు పరిచయం కానుంది
సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 9న విడుదల కానుండగా..మాళవిక ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్లో పాల్గొంటోంది
ఈ క్రమంలో 'సలార్' సినిమా ఛాన్స్ను మిస్ చేసుకున్నట్లు హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్ చెప్పుకొచ్చింది
డైరెక్టర్ ప్రశాంత్నీల్ను తొలిగా తానే కలిసినట్లు చెప్పింది.అనుకోని కారణాల వల్ల అవకాశం వదులుకున్నట్లు పేర్కొంది.
ఆ సినిమా మిస్ అయినా కొన్ని నెలలకే ప్రభాస్ సరసన 'రాజాసాబ్' సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చినట్లు చెప్పింది
ప్రభాస్ను తనను డెస్టినీ కలిపిందని..'రాజాసాబ్'లో అవకాశం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని వెల్లడించింది
ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేశాయి