తమిళ, మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మమితా బైజూ..తాజాగా చీరకట్టులో కనిపించింది.
నీలిరంగు పట్టుచీరలో మమితా ఎంతో అందంగా, క్లాసిక్గా కనిపిస్తోంది.
ముఖంపై పెద్దగా మేకప్ లేకపోయినా..నేచురల్ బ్యుటీగా కనువిందు చేస్తుంది
తాజాగా షేర్ చేసిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.
'ప్రేమలు' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకూ పరిచయం అయ్యింది హీరోయిన్ మమితా బైజూ.
ఇటీవలే ఆమె తలపతి విజయ్ 'జననాయగన్' సినిమాలో కీలకపాత్ర పోషించింది.
మమితా..మోడ్రన్ డ్రస్సుల్లో కంటే చీరకట్టులోనే ఎంతో అందంగా ఉందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.