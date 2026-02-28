Mamitha Baiju Photos: తొలిసారి చీరకట్టులో కనువిందు చేసిన 'ప్రేమలు' హీరోయిన్‍!

Harish Darla
Feb 28,2026
';


తమిళ, మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మమితా బైజూ..తాజాగా చీరకట్టులో కనిపించింది.

 ';


నీలిరంగు పట్టుచీరలో మమితా ఎంతో అందంగా, క్లాసిక్‌గా కనిపిస్తోంది.

 ';


ముఖంపై పెద్దగా మేకప్ లేకపోయినా..నేచురల్ బ్యుటీగా కనువిందు చేస్తుంది

 ';


తాజాగా షేర్ చేసిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.

 ';


'ప్రేమలు' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకూ పరిచయం అయ్యింది హీరోయిన్ మమితా బైజూ.

 ';


ఇటీవలే ఆమె తలపతి విజయ్ 'జననాయగన్' సినిమాలో కీలకపాత్ర పోషించింది.

 ';


మమితా..మోడ్రన్ డ్రస్సుల్లో కంటే చీరకట్టులోనే ఎంతో అందంగా ఉందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

 ';


';

