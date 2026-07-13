Manasa Varanasi: తెలుగమ్మాయి మానస వారణాసి లేలేత అందాలు..

Published by: Harish Darla | Jul 13, 2026

తెలుగమ్మాయి మానస వారణాసి..1997 మార్చి 21న హైదరాబాద్‌లో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 13, 2026

2020 ఏడాదిలో ఫెమినా మిస్ ఇండియాగా కిరీటాన్ని దక్కించుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 13, 2026

మిస్ వరల్డ్ 2021 పోటీల్లో 13 ర్యాంకు సొంతం చేసుకుంది మానస వారణాసి.

Published by: Harish Darla | Jul 13, 2026

మోడలింగ్ రంగంలో అడుగుపెట్టి నటనపై ఆసక్తితో సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jul 13, 2026

గల్లా అశోక్ హీరోగా రూపొందిన 'దేవకి నందన వాసుదేవ' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైంది.

Published by: Harish Darla | Jul 13, 2026

ఇటీవలే సంతోష్ శోభన్ హీరో రూపొందిన 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' సినిమాతో అలరించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 13, 2026

ఈ సినిమాలో ఆమె అందానికి కుర్రకారు ఫిదా అయ్యారు.

Published by: Harish Darla | Jul 13, 2026

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేసింది.

Published by: Harish Darla | Jul 13, 2026

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