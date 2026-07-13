Manasa Varanasi: తెలుగమ్మాయి మానస వారణాసి లేలేత అందాలు..

తెలుగమ్మాయి మానస వారణాసి..1997 మార్చి 21న హైదరాబాద్లో జన్మించింది.
2020 ఏడాదిలో ఫెమినా మిస్ ఇండియాగా కిరీటాన్ని దక్కించుకుంది.
మిస్ వరల్డ్ 2021 పోటీల్లో 13 ర్యాంకు సొంతం చేసుకుంది మానస వారణాసి.
మోడలింగ్ రంగంలో అడుగుపెట్టి నటనపై ఆసక్తితో సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
గల్లా అశోక్ హీరోగా రూపొందిన 'దేవకి నందన వాసుదేవ' సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది.
ఇటీవలే సంతోష్ శోభన్ హీరో రూపొందిన 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' సినిమాతో అలరించింది.
ఈ సినిమాలో ఆమె అందానికి కుర్రకారు ఫిదా అయ్యారు.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేసింది.