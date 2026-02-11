Manju Warrier Pics: ఈమెకి 47 ఏళ్లు అంటే మీరు నమ్ముతారా? ఫిట్‌నెస్ చూస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే!

Harish Darla
Feb 11,2026
';


మంజూ వారియల్..తమిళం, మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీల్లో అందరికీ సుపరిచితమే.

 ';


ఆమెకు ప్రస్తుతం 47 ఏళ్లు..కానీ, ఆమె చూడ్డానికి అలా అనిపించకపోవడానికి కారణం ఆమె ఫిట్‌నెస్.

 ';


ధనుష్ నటించిన 'అసురన్' సినిమాతో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయమైంది.

 ';


అజిత్ పక్కన 'తునీవు', రజినీకాంత్ 'వెట్టయాన్' వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది.

';


డబ్బింగ్ చిత్రాలతో తెలుగులోనూ పరిచయమే.

 ';


వెట్రిమారన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న 'విడుదల 2' సినిమాలోనూ నటిస్తుంది.

 ';


'అమెరికన్ పండిట్' సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో అరంగేట్రం చేయబోతోంది

 ';


తరచూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ ‌గా ఉండే మంజూ వారియర్..తాజాగా తన చీరకట్టులో ఫొటోలు షేర్ చేసింది.

 ';

