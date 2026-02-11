మంజూ వారియల్..తమిళం, మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీల్లో అందరికీ సుపరిచితమే.
ఆమెకు ప్రస్తుతం 47 ఏళ్లు..కానీ, ఆమె చూడ్డానికి అలా అనిపించకపోవడానికి కారణం ఆమె ఫిట్నెస్.
ధనుష్ నటించిన 'అసురన్' సినిమాతో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయమైంది.
అజిత్ పక్కన 'తునీవు', రజినీకాంత్ 'వెట్టయాన్' వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది.
డబ్బింగ్ చిత్రాలతో తెలుగులోనూ పరిచయమే.
వెట్రిమారన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న 'విడుదల 2' సినిమాలోనూ నటిస్తుంది.
'అమెరికన్ పండిట్' సినిమాతో బాలీవుడ్లో అరంగేట్రం చేయబోతోంది
తరచూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే మంజూ వారియర్..తాజాగా తన చీరకట్టులో ఫొటోలు షేర్ చేసింది.