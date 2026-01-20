Meenakshi Chaudhary Photos: సొగసులతో అల్లాడిస్తున్న మీనాక్షి.. సంక్రాంతి రేసులో 'లక్కీ' భామ సందడి!

Harish Darla
Jan 20,2026
గతేడాది 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న మీనాక్షి..'అనగనగా ఒక రాజు'తో మళ్లీ హిట్ కొట్టేసింది.

ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా మీనాక్షి ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యింది.

హర్యానాకు చెందిన ఈ భామ, సినిమాల్లోకి రాకముందే 'మిస్ ఇండియా' రన్నరప్‌గా నిలిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

మీనాక్షి కేవలం నటి మాత్రమే కాదు..ఆమె ఒక దంత వైద్యురాలు. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి కూడా.

సుశాంత్ హీరోగా నటించిన 'ఇక్కడ వాహనాలు నిలుపరాదు' చిత్రంతో టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది.

రవితేజ సరసన నటించిన 'ఖిలాడి' సినిమాతో మీనాక్షికి టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు లభించింది.

'లక్కీ భాస్కర్', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కావడంతో మీనాక్షి ఇప్పుడు టాలీవుడ్ మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోయిన్‌గా మారింది.

'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమాతో మీనాక్షి చౌదరి మరోసారి హిట్ కొట్టేసింది.

