గతేడాది 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న మీనాక్షి..ఈసారి 'అనగనగా ఒక రాజు'తో మళ్లీ హిట్ కొట్టేసింది.
హర్యానాకు చెందిన ఈ భామ, సినిమాల్లోకి రాకముందే 'మిస్ ఇండియా' రన్నరప్గా నిలిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
మీనాక్షి కేవలం నటి మాత్రమే కాదు..ఆమె ఒక డెంటిస్ట్. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి కూడా.
సుశాంత్ హీరోగా నటించిన 'ఇక్కడ వాహనాలు నిలుపరాదు' చిత్రంతో హీరోయిన్గా టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది.
రవితేజ సరసన నటించిన 'ఖిలాడి' సినిమాతో మీనాక్షికి టాలీవుడ్లో మంచి గుర్తింపు లభించింది.
'లక్కీ భాస్కర్', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కావడంతో మీనాక్షి ఇప్పుడు టాలీవుడ్ మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోయిన్గా మారింది.
'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమాతో మీనాక్షి చౌదరి మరోసారి హిట్ కొట్టేసింది.
ప్రస్తుతం అక్కినేని నాగచైతన్య సరసన 'వృషకర్మ' సినిమాలో నటిస్తోంది.