Meenakshi Chaudhary: హాట్‌నెస్‌తో కట్టిపడేస్తున్న కిర్రాక్ బ్యూటీ మీనాక్షి..

Published by: Harish Darla | Aug 12, 2026

గతేడాది 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న మీనాక్షి..ఈసారి 'అనగనగా ఒక రాజు'తో మళ్లీ హిట్ కొట్టేసింది.

Published by: Harish Darla | Aug 12, 2026

హర్యానాకు చెందిన ఈ భామ, సినిమాల్లోకి రాకముందే 'మిస్ ఇండియా' రన్నరప్‌గా నిలిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 12, 2026

మీనాక్షి కేవలం నటి మాత్రమే కాదు..ఆమె ఒక డెంటిస్ట్. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి కూడా.

Published by: Harish Darla | Aug 12, 2026

సుశాంత్ హీరోగా నటించిన 'ఇక్కడ వాహనాలు నిలుపరాదు' చిత్రంతో హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది.

Published by: Harish Darla | Aug 12, 2026

రవితేజ సరసన నటించిన 'ఖిలాడి' సినిమాతో మీనాక్షికి టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు లభించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 12, 2026

'లక్కీ భాస్కర్', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కావడంతో మీనాక్షి ఇప్పుడు టాలీవుడ్ మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోయిన్‌గా మారింది.

Published by: Harish Darla | Aug 12, 2026

'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమాతో మీనాక్షి చౌదరి మరోసారి హిట్ కొట్టేసింది.

Published by: Harish Darla | Aug 12, 2026

ప్రస్తుతం అక్కినేని నాగచైతన్య సరసన 'వృషకర్మ' సినిమాలో నటిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Aug 12, 2026

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