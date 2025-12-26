కేరళలో పుట్టిన హీరోయిన్ మీరా జాస్మిన్..తమిళ, మలయాళ సినిమాలతో నటిగా అరంగేట్రం చేసింది
హీరో శివాజి సరసన 'అమ్మాయి బాగుంది' సినిమాతో తెలుగులో హీరోయిన్గా పరిచయం అయ్యింది
రెండో సినిమా పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సరసన 'గుడుంబా శంకర్' సినిమాతో ఆకట్టుకుంది.
ఆ తర్వాత ఎన్నో వరుస చిత్రాలతో తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలలో ఊర్రూతలూగించింది
తెలుగులో మీరా జాస్మిన్ చివరిగా హీరో శ్రీవిష్ణు నటించిన 'స్వాగ్' సినిమాలోనూ నటించింది.
తరచూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే మీరా జాస్మిన్.. తాజాగా క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పాల్గొంది.
అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు తాజాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.