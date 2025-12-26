Meera Jasmine photos: క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్..43 ఏళ్లు వచ్చినా అదిరిపోయే అందం!

Harish Darla
Dec 26,2025
';


కేరళలో పుట్టిన హీరోయిన్ మీరా జాస్మిన్..తమిళ, మలయాళ సినిమాలతో నటిగా అరంగేట్రం చేసింది

 ';


హీరో శివాజి సరసన 'అమ్మాయి బాగుంది' సినిమాతో తెలుగులో హీరోయిన్‌గా పరిచయం అయ్యింది

 ';


రెండో సినిమా పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సరసన 'గుడుంబా శంకర్' సినిమాతో ఆకట్టుకుంది.

';


ఆ తర్వాత ఎన్నో వరుస చిత్రాలతో తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలలో ఊర్రూతలూగించింది

 ';


తెలుగులో మీరా జాస్మిన్ చివరిగా హీరో శ్రీవిష్ణు నటించిన 'స్వాగ్' సినిమాలోనూ నటించింది.

';


తరచూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే మీరా జాస్మిన్.. తాజాగా క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పాల్గొంది.

';


అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు తాజాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

 ';


';

VIEW ALL

Egg Gravy Curry: రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చెట్టినాడ్ ఎగ్ కర్రీ..లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Brinjal: వంకాయలు ఇలా తింటే.. చర్మ సమస్యలు తప్పవు..

Soft Roti: చలికాలంలో రోటీలు మెత్తగా రావాలంటే ఈ టిప్స్‌ ఫాలో అవ్వండి..

Flax seeds: ఈ ఒక్క విత్తనం బరువు తగ్గిస్తుంది..!
Read Next Story