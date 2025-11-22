పెదరాయుడు.. రవిరాజా పినిశెట్టి దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు టైటిల్ రోల్ పోషిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ‘పెదరాయుడు’. ఈ సినిమా రజినీకాంత్, సౌందర్య, భాను ప్రియ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది.
అల్లుడు గారు.. కే.రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో శ్రీ లక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై మోహన్ బాబు నిర్మాత తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అల్లుడు గారు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
అసెంబ్లీ రౌడీ.. బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు స్వీయ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అసెంబ్లీ రౌడీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది.
మేజర్ చంద్రకాంత్.. అన్న ఎన్టీఆర్ టైటిల్ పాత్రలో మోహన్ బాబు మరో హీరోగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మేజర్ చంద్రకాంత్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
బ్రహ్మ..బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బ్రహ్మ’. మోహన్ బాబు శ్రీలక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రంలో ఐశ్వర్య, శిల్ప శిరోద్కర్ కథానాయికలుగా నటించారు.
అడవిలో అన్న ..బెజవాడ గోపాల్ దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు హీరోగా ద్విపాత్రాభినయం చేసిన చిత్రం ‘అడవిలో అన్న’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.
రౌడీ గారి పెళ్లాం.. కే.యస్. ప్రకాశ్ దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘రౌడీ గారి పెళ్లాం’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
అల్లరి మొగుడు..కే.రాఘవేంద్ర రావు తన సొంత బ్యానర్ RK ఫిల్మ్ అసోసియేట్స్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అల్లరి మొగుడు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
శ్రీరాములయ్య..ఎన్. శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘శ్రీరాములయ్య’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.
కలెక్టర్ గారు.. బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు స్వీయ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కలెక్టర్ గారు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.