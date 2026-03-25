భారతీయ చిత్రసీమలో అనతి కాలంలో ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది నటి మృణాల్ ఠాకూర్.
'సీతారామం' సినిమాతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
'ఫ్యామిలీ మ్యాన్', 'హాయ్ నాన్న' సినిమాలతో పాపులర్ అయ్యింది
వరుస హిట్ చిత్రాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్న ఈ బ్యూటీ..అటు హిందీలోనూ అనేక సినిమాల్లో నటిస్తోంది.
ప్రస్తుతం మృణాల్ ఠాకూర్ అడవి శేష్ హీరోగా నటిస్తోన్న 'డెకాయిట్' సినిమాలో నటిస్తోంది
ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 10న తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషలతో సహా పాన్ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్ కానుంది
తరచూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే ఈ బ్యూటీ తాజాగా కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేసింది.