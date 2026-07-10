Nabha Natesh: అందాల డోసు పెంచేసిన 'ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ'..చీరలో కళ్లు చెదిరేలా!

Published by: Harish Darla | Jul 10, 2026

నభా నటేష్ కర్ణాటకలోని శృంగేరిలో జన్మించారు. ఆమె కన్నడ సినిమాల ద్వారా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించారు.

Published by: Harish Darla | Jul 10, 2026

సినిమాల కంటే ముందు నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా (NSD) డైరెక్టర్ ప్రకాష్ బెల్వాడి వద్ద నటనలో శిక్షణ పొందారు. థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా.

Published by: Harish Darla | Jul 10, 2026

సుధీర్ బాబు సరసన 'నన్ను దోచుకుందువటే' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు.

Published by: Harish Darla | Jul 10, 2026

పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఇస్మార్ట్ శంకర్' సినిమా ఆమె కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పింది. 'చాందినీ'గా తెలంగాణ యాస డైలాగులతో మెప్పించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 10, 2026

కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు నభా ఒక తీవ్రమైన రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆమె భుజానికి తీవ్ర గాయమై శస్త్రచికిత్స జరిగింది.

Published by: Harish Darla | Jul 10, 2026

దాదాపు రెండేళ్ల పాటు సినిమాలకు దూరమై, మళ్ళీ పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌తో తిరిగి వచ్చారు.

Published by: Harish Darla | Jul 10, 2026

2013లో 'ఫెమినా మిస్ ఇండియా' టాప్-11 కంటెస్టెంట్లలో ఒకరిగా నిలిచి, మోడలింగ్‌లో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 10, 2026

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