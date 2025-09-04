హీరోయిన్ నభా నటేష్..కన్నడ చిత్రసీమలో 'వజ్రకాయ' సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది
దీని తర్వాత 'నన్ను దోచుకుందువటే' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది
పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'ఇస్మార్ట్ శంకర్' సినిమాతో మంచి గుర్తింపు పొందింది
ఈ సినిమాలో ఆమె నటనకు మంచి గుర్తింపు రావడమే కాకుండా ఆమెను ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ అని పిలుస్తున్నారు
'డిస్కో రాజా', 'సోలో బ్రతుకే సో బెటర్' వంటి సినిమాల్లో నటించి, మెప్పించింది
'అల్లుడు అదుర్స్', 'మాస్ట్రో', 'డార్లింగ్' వంటి సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే నభా నటేష్..తరచూ ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది
తాజాగా చీరకట్టులోని ఆమె ఫొటోలకు కుర్రకారు ఫిదా అవుతున్నారు.
ప్రస్తుతం తెలుగులో ఈమె రెండు సినిమాల్లో నటిస్తుంది. త్వరలోనే వీటిపై అధికారిక ప్రకటన రానుంది