చీరకట్టులో అందగత్తె చితకొట్టేసిందీ కన్నడ బ్యూటీ!

Harish Darla
Sep 04,2025
';


హీరోయిన్ నభా నటేష్..కన్నడ చిత్రసీమలో 'వజ్రకాయ' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది

 ';


దీని తర్వాత 'నన్ను దోచుకుందువటే' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది

 ';


పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'ఇస్మార్ట్ శంకర్' సినిమాతో మంచి గుర్తింపు పొందింది

 ';


ఈ సినిమాలో ఆమె నటనకు మంచి గుర్తింపు రావడమే కాకుండా ఆమెను ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ అని పిలుస్తున్నారు

 ';


'డిస్కో రాజా', 'సోలో బ్రతుకే సో బెటర్' వంటి సినిమాల్లో నటించి, మెప్పించింది

 ';


'అల్లుడు అదుర్స్', 'మాస్ట్రో', 'డార్లింగ్' వంటి సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది

 ';


సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే నభా నటేష్..తరచూ ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది

 ';


తాజాగా చీరకట్టులోని ఆమె ఫొటోలకు కుర్రకారు ఫిదా అవుతున్నారు.

 ';


ప్రస్తుతం తెలుగులో ఈమె రెండు సినిమాల్లో నటిస్తుంది. త్వరలోనే వీటిపై అధికారిక ప్రకటన రానుంది

 ';

