Nabha Natesh: తడిసిన అందాలతో తుళ్లిపడుతున్న కన్నడ బ్యూటీ!

Harish Darla
Sep 15,2025
';


సినిమాల్లో అడుగుపెట్టిన కొద్దిరోజులకే స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది.

వజ్రకాయ సినిమాతో కన్నడ చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టిన నభా నటేష్

2018లో 'నన్ను దోచుకుందువటే' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది.

ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమాతో సూపర్ డూపర్ హిట్ అందుకుంది.

ఆ తర్వాత వరుసపెట్టి సినిమా ఆఫర్లు వచ్చాయి. కానీ, కొన్ని ఫ్లాప్ లు కారణంగా సినిమాల్లో నటించలేదు

తెలుగులో ప్రస్తుతం రెండు సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంది.

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే నభా నటేష్.. ఎన్నో ఫొటోలను షేర్ చేస్తుంది

తాజాగా వర్షంలో తడిచిన బ్యూటీలాగా దర్శనమిచ్చింది

