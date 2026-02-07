Nabha Natesh Pics: బులుగు డ్రస్సులో అరిపిస్తున్న 'ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ'..సెగలు పుట్టిస్తుంది!

Harish Darla
Feb 07,2026
';


నభా నటేష్ కర్ణాటకలోని శృంగేరిలో జన్మించారు. ఆమె కన్నడ సినిమాల ద్వారా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించారు.

 ';


సినిమాల కంటే ముందు నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా (NSD) డైరెక్టర్ ప్రకాష్ బెల్వాడి వద్ద నటనలో శిక్షణ పొందారు.

 ';


సుధీర్ బాబు సరసన 'నన్ను దోచుకుందువటే' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు.

';


'ఇస్మార్ట్ శంకర్' సినిమా ఆమె కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పింది. 'చాందినీ'గా తెలంగాణ యాస డైలాగులతో మెప్పించింది.

 ';


కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు నభా ఒక తీవ్రమైన రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆమె భుజానికి తీవ్ర గాయమై శస్త్రచికిత్స జరిగింది.

';


దాదాపు రెండేళ్ల పాటు సినిమాలకు దూరమై, మళ్ళీ పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌తో తిరిగి వచ్చారు.

 ';


సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆమె ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ లో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు. చదువులోనూ ఆమె చాలా చురుకు.

 ';


2013లో 'ఫెమినా మిస్ ఇండియా' టాప్-11 కంటెస్టెంట్లలో ఒకరిగా నిలిచి, మోడలింగ్‌లో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

 ';


ప్రమాదం తర్వాత నిఖిల్ సరసన 'స్వయంభు' వంటి భారీ ప్రాజెక్టులతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభిస్తూ బిజీగా గడుపుతున్నారు.

 ';


';

VIEW ALL

Tea-Coffee Side Effects: జాగ్రత్త సుమీ..! ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో టీ, కాఫీ తాగుతున్నారా..?

Niharika Konidela: ఎల్లో డ్రెస్సులో ట్రెండీ లుక్‌లో మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల..!

Milk Benefits: ఉదయాన్నే మిల్క్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

Boiled Peanuts: ఇలా ఉడికించిన వేరుశనగ తింటే లాభాలే లాభాలు!
Read Next Story