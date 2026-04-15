Nabha Natesh Pics: లెహంగాలో కన్నడ బ్యూటీ నడుము అందాలు..చక్కనిపిల్ల చిక్కినా అందమే!

Harish Darla
Apr 15,2026
కర్ణాటకలో జన్మించిన హీరోయిన్ నభా నటేష్ ..కన్నడ సినిమాల ద్వారా హీరోయిన్‌గా కెరీర్‌ ప్రారంభించింది.

సినిమాల కంటే ముందు నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా (NSD) నటనలో శిక్షణ పొందింది. ఈమె థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా.

హీరో సుధీర్ బాబు సరసన 'నన్ను దోచుకుందువటే' సినిమాతో టాలీవుడ్‌కు పరిచయమైంది.

పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో 'ఇస్మార్ట్ శంకర్' సినిమాతో నభా కెరీర్ మలుపు తిరిగింది.'చాందినీ' పాత్రలో తెలంగాణ యాస డైలాగులతో మెప్పించింది.

కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు నభా నటేష్‌కు రోడ్డు ప్రమాదానికి జరిగింది. ఆమె భుజానికి తీవ్ర గాయమై ఆపరేషన్ జరిగింది.

దాదాపు రెండేళ్ల పాటు సినిమాలకు దూరమై, మళ్లీ ఇప్పుడు పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌తో తిరిగి వచ్చింది.

2013లో 'ఫెమినా మిస్ ఇండియా' టాప్-11 కంటెస్టెంట్లలో నిలిచి..మోడలింగ్‌లో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది నభా.

ప్రస్తుతం నిఖిల్ సరసన 'స్వయంభు' వంటి భారీ ప్రాజెక్టులతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభిస్తూ బిజీగా గడుపుతున్నారు.

