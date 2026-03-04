నభా నటేష్ కర్ణాటకలోని శృంగేరిలో జన్మించారు. ఆమె కన్నడ సినిమాల ద్వారా తన కెరీర్ను ప్రారంభించారు.
సినిమాల కంటే ముందు నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా (NSD) డైరెక్టర్ ప్రకాష్ బెల్వాడి వద్ద నటనలో శిక్షణ పొందారు. థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా.
సుధీర్ బాబు సరసన 'నన్ను దోచుకుందువటే' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు.
పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఇస్మార్ట్ శంకర్' సినిమా ఆమె కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. 'చాందినీ'గా తెలంగాణ యాస డైలాగులతో మెప్పించింది.
కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నభా ఒక తీవ్రమైన రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆమె భుజానికి తీవ్ర గాయమై శస్త్రచికిత్స జరిగింది.
దాదాపు రెండేళ్ల పాటు సినిమాలకు దూరమై, మళ్ళీ పూర్తి ఫిట్నెస్తో తిరిగి వచ్చారు.
సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆమె ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ లో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు. చదువులోనూ ఆమె చాలా చురుకు.
2013లో 'ఫెమినా మిస్ ఇండియా' టాప్-11 కంటెస్టెంట్లలో ఒకరిగా నిలిచి, మోడలింగ్లో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.