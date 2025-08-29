నాగార్జున హీరోగా నటించిన విక్రమ్, మజ్ను, ఆఖరి పోరాటం, జానకి రాముడు, అల్లరి అల్లుడు, ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్లాం,వారసుడు, రక్షణ, నువ్వు వస్తావని, సంతోషం, నేనున్నాను, మాస్ వంటి పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాలు నాగార్జున ఖాతాలో ఉన్నాయి.
రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘శివ’. ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో మైల్ స్టోన్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
నాగార్జున హీరోగా సుమన్, మోహన్ బాబు ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన సినిమా ‘అన్నమయ్య’. కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నాగార్జున కెరీర్ లోనే తెలుగు సినిమాల్లో అద్భుత భక్తిరస చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
మణిరత్నం తెలుగులో డైరెక్ట్ చేసిన ఏకైక చిత్రం ‘గీతాంజలి’. ఈ సినిమా నాగార్జున కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో త్రివిక్రమ్ మాటలు అందించిన సినిమా ‘మన్మథుడు’. ఈ సినిమా నాగ్ కెరీర్ లో మరో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిపోయింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాతో నాగార్జునను టాలీవుడ్ మన్మథుడిగా పిలవడం మొదలుపెట్టారు.
నాగార్జున పూర్తి స్థాయిలో ద్విపాత్రాభినయం చేసిన సినిమా ‘హలో బ్రదర్’. ఇవివి సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో నాగార్జున, టబు హీరో, హీరోయిన్లుగ నటించిన చిత్రం ‘నిన్నే పెళ్లాడతా’. ఈ సినిమా అద్భుత ప్రేమ కథా కుటుంబ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘శ్రీరామదాసు’. ఈ సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా నాగ్ కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
అక్కినేని ఫ్యామిలికి చెందిన మూడు తరాల హీరోలు కలిసి నటించిన చిత్రం ‘మనం’. ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా’. హీరోగా నాగార్జున పనైపోయిందన్న టైమ్ లో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా తెరకెక్కిన మూవీ ‘కింగ్’. ఈ సినిమా నుంచి నాగార్జున బిరుదు.. యువసామ్రాట్ నుంచి కింగ్ గా మారింది.