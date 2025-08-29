నాగార్జున హీరోగా కేటీ కుంజుమోన్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘రక్షకుడు’. అన్నమయ్య తర్వాత విడుదలైన ఈ చిత్రం బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
నాగార్జున, ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘వజ్రం’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
క్రాంతి కుమార్ దర్శక, నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నేటి సిద్ధార్ధ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తండ్రి అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో నాగార్జున నటించిన తొలి చిత్రం ‘అగ్నిపుత్రుడు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
వి.బి.రాజేంద్ర ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘కెప్టెన్ నాగార్జున’. ఈ సినిమా నాగార్జున కెరీర్ లో తొలి డిజాస్టర్ మూవీగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అటు అరణ్య కాండ చిత్రం కూడా బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
నాగార్జున .. తన తనయుడు ‘చైతన్య’ టైటిల్ తో ప్రతాప్ పోతన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సోదిలో లేకుండా పోయింది.
నాగార్జున తన తండ్రి నాగేశ్వరరావుతో కలిసి నటించిన మరో చిత్రం ‘ఇద్దరూ ఇద్దరే’. ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దారుణ పరాజయాన్ని అందుకుంది.
అక్కినేని నాగార్జున మలయాళ దర్శకుడు ఫాజిల్ దర్శకత్వంలో నటించిన చిత్రం ‘కిల్లర్’. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా వెంకీ ‘చంటి’ దూకుడు ముందు నిలబడలేకపోయింది.
రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ పై నాగార్జున, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ‘గోవిందా గోవింద’ చిత్రం కాన్సెప్ట్ బాగున్నా.. కాంట్రవర్సీ కారణంగా సరైన ఫలితాన్ని అందుకోలేదు.
మన్మథుడు సినిమాకు సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ‘మన్మథుడు 2’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నాగ్ కెరీర్ లో నెగిటివ్ షేర్ తీసుకొచ్చిన చిత్రంగా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.
ఆర్జీవి దర్శకత్వంలో నాగార్జున, ఊర్మిళ హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అంతం’. ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ బాగున్నా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
భాషా డైరెక్టర్ సురేశ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఆటో డ్రైవర్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
నాగార్జున రీసెంట్ గా నటించిన ‘ది ఘోస్ట్’, శిరిడి సాయి, ఆఫీసర్, మన్మథుడు 2, కేడీ వంటి చిత్రాలు బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ గా నిలిచాయి.
