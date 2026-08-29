సురేశ్ కృష్ణ డైరెక్షన్లో నాగార్జున హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఆటో డ్రైవర్’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
ఆర్జీవి డైరెక్షన్లో నాగార్జున, ఊర్మిళ హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అంతం’. ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ బాగున్నా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరైన ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయింది.
రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్షన్లో వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ పై సి అశ్వనీదత్ నిర్మాతగా నాగార్జున, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ‘గోవిందా గోవింద’. ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ బాగున్నా.. కాంట్రవర్సీ కారణంగా సరైన ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయింది.
అక్కినేని నాగార్జున మలయాళ దర్శకుడు ఫాజిల్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కిల్లర్’. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం వెంకటేష్ యాక్ట్ చేసిన ‘చంటి’ దూకుడు ముందు నిలబడలేకపోయింది. కిల్లర్ అక్కినేని నాగార్జున మలయాళ దర్శకుడు ఫాజిల్ డైరెక్షన్లో
నాగార్జున తన తండ్రి నాగేశ్వరరావుతో కలిసి యాక్ట్ చేసిన మరో చిత్రం ‘ఇద్దరూ ఇద్దరే’. ఏ.కోదండరామిరెడ్డి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దారుణ పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది.
నాగార్జున .. తన తనయుడు ‘చైతన్య’ టైటిల్తో దివంగత ప్రతాప్ పోతన్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ మూవీస్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
క్రాంతి కుమార్ దర్శక, నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నేటి సిద్ధార్ధ’. కృష్ణంరాజు, జేడీ చక్రవర్తి కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్లో తండ్రి అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో నాగార్జున నటించిన తొలి చిత్రం ‘అగ్నిపుత్రుడు’. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్లో భారీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గ
జగపతి ఆర్ట్స్ అధినేత వి.బి.రాజేంద్ర ప్రసాద్ స్వీయ దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కెప్టెన్ నాగార్జున’. ఈ సినిమా నాగార్జున కెరీర్ లో తొలి డిజాస్టర్ చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అటు అరణ్య కాండ చిత్రం కూడా బిగ్గెస్