నాగిరెడ్డి & చక్రపాణి అవార్డు గ్రహీత అశ్వనీదత్ ను టాప్ ప్రొడ్యూసర్ ను చేసిన టాప్ 10 చిత్రాలు..

TA Kiran Kumar
Mar 10,2026
అశ్వనీదత్ కేవలం వైజయంతీ మూవీస్ బ్యానర్ పై కాదు.. ఇతరులతో కలిసి వేరే బ్యానర్ పై స్టూడెంట్ నెం 1, పెళ్లి సందడి, పెళ్లాం ఊరెళితే, ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం, శుభలగ్నం, జాతి రత్నాలు, గంగోత్రి, సీతారామం సినిమాలు నిర్మించారు.

10. అడవి సింహాలు

కృష్ణ, కృష్ణంరాజు హీరోలుగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది.

9. యుగపురుషుడు

ఎన్టీఆర్ హీరోగా కే.బాపయ్య కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మరో చిత్రం ‘యుగపురుషుడు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.

8. చూడాలని వుంది

చిరంజీవి హీరోగా గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘చూడాలని వుంది’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

7.ఆఖరి పోరాటం

నాగార్జున, శ్రీదేవి, సుహాసిని హీరో, హీరోయిన్లుగా దర్శకేంద్రుడు కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆఖరి పోరాటం’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

6.ఎదురులేని మనిషి

నిర్మాతగా అశ్వినీదత్ కు తొలి చిత్రం ‘ఎదురులేని మనిషి’. కే.బాపయ్య దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

5. అగ్ని పర్వతం

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ హీరోగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అగ్నిపర్వతం’. ఈ చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.

4. మహానటి

మహానటి సావిత్రి జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మహానటి’ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

3. ఇంద్ర

బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఇంద్ర’ సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.

2. జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి

చిరంజీవి, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్వకత్వంలో తెరెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.

1. కల్కి 2898 AD

ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 1000 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం రేపింది.

