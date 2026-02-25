కేరళలోని కొచ్చిలో ఇటీవలే 70వ దక్షిణాది ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ వేడుక జరిగింది
ఇందులో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ సినీ తారలతో పాటు హీరోయిన్ నందితా శ్వేతా కూడా హాజరయ్యింది
సాధారణంగా హోమ్లీ లుక్లో కనిపించే నందితా..ఈ వేడుకలో స్టైలిష్ లుక్తో పాటు అందాలను ఆరబోసింది
ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్లోని నందితా శ్వేత ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
గతంలో 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా' సినిమాకు గానూ ఉత్తమ సహాయనటిగా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డును అందుకుంది
'అట్టకత్తి' అనే తమిళ చిత్రంతో సినీ ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన ఈ బ్యూటీ..ఇప్పుడు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ఫేమస్ అయ్యింది
ఇటీవలే వరుస ఫొటోషూట్లతో అభిమానులను ఊర్రూతలూగిస్తుంది హీరోయిన్ నందితా శ్వేత.