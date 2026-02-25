Nandita Swetha Photos: ఈ బ్యూటీ ఎవరో గుర్తుపట్టారా? 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నోడా' అంటోంది!

Harish Darla
Feb 25,2026
';


కేరళలోని కొచ్చిలో ఇటీవలే 70వ దక్షిణాది ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ వేడుక జరిగింది

 ';


ఇందులో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ సినీ తారలతో పాటు హీరోయిన్ నందితా శ్వేతా కూడా హాజరయ్యింది

 ';


సాధారణంగా హోమ్లీ లుక్‌లో కనిపించే నందితా..ఈ వేడుకలో స్టైలిష్ లుక్‌తో పాటు అందాలను ఆరబోసింది

 ';


ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్‌లోని నందితా శ్వేత ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

 ';


గతంలో 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా' సినిమాకు గానూ ఉత్తమ సహాయనటిగా ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డును అందుకుంది

 ';


'అట్టకత్తి' అనే తమిళ చిత్రంతో సినీ ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన ఈ బ్యూటీ..ఇప్పుడు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ఫేమస్ అయ్యింది

 ';


ఇటీవలే వరుస ఫొటోషూట్‌లతో అభిమానులను ఊర్రూతలూగిస్తుంది హీరోయిన్ నందితా శ్వేత.

 ';


';

VIEW ALL

Keerthy Suresh Fitness: ఎళ్లు గడిచినా తరగని అందం 'మహానటి' సొంతం..కీర్తి సురేష్ ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్!

Pineapple: ఇలా పైనాపిల్ రసం తాగితే.. జీవితంలో హాస్పిటల్ బెడ్ ఎక్కనక్కర్లేదు..

Boiled Chickpeas: ఉడికించిన శనగలు తింటే.. ఈ శరీరానికి లాభాలే, లాభాలు..

Garlic Benefits: డైలీ రాత్రి ఉల్లిరెబ్బ నోట్లొపెట్టుకుని పడుకుంటే.. మీ పొట్టలో జరిగే మ్యాజిక్..! ఇదే..
Read Next Story