నయనతార..తన రోజును యోగాతో ప్రారంభిస్తుందట. ఎన్ని బిజీ షెడ్యూల్స్ ఉన్నా యోగా మర్చిపోదట.
ఆమె రోజూ యోగాతో పాటు అడపాదడపా వ్యాయామాలు కూడా చేస్తుందట.
నయనతార ప్రతిరోజూ యోగానే కాకుండా క్రమం తప్పకుండా డైట్ పాటిస్తుందట
స్వీట్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ వంటి వాటికి నయనతార దూరంగా ఉంటుందట
శరీరాన్ని ఎల్లప్పుడూ డీహైడ్రేట్గా ఉంచుకునేందుకు నయనతార సరిపడ నీళ్లు, జ్యూస్లు తాగుతుందట
షూటింగుల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఆమె రోజుకు 8 గంటలు తప్పనిసరిగా నిద్ర పోయేలా ప్లాన్ చేసుకుంటుందట.
నయనతార శారీరక ఆరోగ్యానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారో.. మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఇస్తారట
సన్ స్క్రీన్ లోషన్ లేకుండా నయనతార బయట అడుగుపెట్టదట.