Nehashetty Glamorous: కుర్రాళ్ల ఆరాధ్య దేవత 'రాధిక'కి ఏమైంది? ఒక్క సినిమాతో సెన్సేషన్..కట్‌చేస్తే, ఇప్పుడు..?!

Harish Darla
Jan 20,2026
'


'డీజే టిల్లు' నేహా శెట్టికి ఓవర్ నైట్ స్టార్‌డమ్ తెచ్చింది. అందులో రాధిక పాత్ర కుర్రాళ్లకు ఆరాధ్య దేవతగా మార్చేసింది.

 '


తొలి సినిమాలతో రాని గుర్తింపు 'డీజే టిల్'లుతో రావడంతో, ఆమె టాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోయిన్ అవుతుందని అందరూ భావించారు.

 '


కర్ణాటకకు చెందిన నేహా శెట్టి మొదట మోడలింగ్‌లో రాణించి, 'ముంగారు మేల్ 2' అనే కన్నడ సినిమాతో హీరోయిన్ అయ్యింది.

 '


పూరీ జగన్నాథ్ కొడుకు ఆకాష్ నటించిన 'మెహబూబా' చిత్రంతో నేహా తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది.

 '


టిల్లు తర్వాత ఆమెకు అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, అవి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేకపోయాయి.

 '


గత కొంతకాలంగా ఆమె కొత్త సినిమాలేవీ ప్రకటించకపోవడంతో ఇండస్ట్రీలో నేహా శెట్టి కెరీర్ కాస్త స్లో అయ్యిందనే చర్చ నడుస్తోంది.

 '


వెండితెరపై ఎక్కువగా కనిపించకపోయినా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం గ్లామరస్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటోంది.

 '


గ్లామర్, యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న ఈ బ్యూటీ, ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్‌తో మళ్లీ పాత ఫామ్‌లోకి రావాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

 '

