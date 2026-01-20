'డీజే టిల్లు' నేహా శెట్టికి ఓవర్ నైట్ స్టార్డమ్ తెచ్చింది. అందులో రాధిక పాత్ర కుర్రాళ్లకు ఆరాధ్య దేవతగా మార్చేసింది.
తొలి సినిమాలతో రాని గుర్తింపు 'డీజే టిల్'లుతో రావడంతో, ఆమె టాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్ అవుతుందని అందరూ భావించారు.
కర్ణాటకకు చెందిన నేహా శెట్టి మొదట మోడలింగ్లో రాణించి, 'ముంగారు మేల్ 2' అనే కన్నడ సినిమాతో హీరోయిన్ అయ్యింది.
పూరీ జగన్నాథ్ కొడుకు ఆకాష్ నటించిన 'మెహబూబా' చిత్రంతో నేహా తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది.
టిల్లు తర్వాత ఆమెకు అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, అవి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేకపోయాయి.
గత కొంతకాలంగా ఆమె కొత్త సినిమాలేవీ ప్రకటించకపోవడంతో ఇండస్ట్రీలో నేహా శెట్టి కెరీర్ కాస్త స్లో అయ్యిందనే చర్చ నడుస్తోంది.
వెండితెరపై ఎక్కువగా కనిపించకపోయినా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం గ్లామరస్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ అభిమానులతో టచ్లో ఉంటోంది.
గ్లామర్, యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న ఈ బ్యూటీ, ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్తో మళ్లీ పాత ఫామ్లోకి రావాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.