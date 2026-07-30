Neha Shetty: హీరోయిన్ నేహా శెట్టి లేటెస్ట్ ఫొటోలు..

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

'డీజే టిల్లు' నేహా శెట్టికి ఓవర్ నైట్ స్టార్‌డమ్ తెచ్చింది. రాధిక పాత్ర కుర్రాళ్లకు ఆరాధ్య దేవతగా మార్చేసింది.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

తొలి సినిమాలతో రాని గుర్తింపు 'డీజే టిల్'లుతో రావడంతో, ఆమె టాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోయిన్ అవుతుందని అందరూ భావించారు.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

కర్ణాటకకు చెందిన నేహా శెట్టి మొదట మోడలింగ్‌లో రాణించి, 'ముంగారు మేల్ 2' అనే కన్నడ సినిమాతో హీరోయిన్ అయ్యింది.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

పూరీ జగన్నాథ్ కొడుకు ఆకాష్ నటించిన 'మెహబూబా' చిత్రంతో నేహా తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

టిల్లు తర్వాత ఆమెకు అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, అవి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేకపోయాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

గత కొంతకాలంగా ఆమె కొత్త సినిమాలేవీ ప్రకటించకపోవడంతో ఇండస్ట్రీలో నేహా శెట్టి కెరీర్ కాస్త స్లో అయ్యిందనే చర్చ నడుస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

వెండితెరపై ఎక్కువగా కనిపించకపోయినా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం గ్లామరస్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటోంది.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

గ్లామర్, యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న ఈ బ్యూటీ, ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్‌తో మళ్లీ పాత ఫామ్‌లోకి రావాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 30, 2026

VIEW ALL
Read Next Story