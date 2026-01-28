సెలబ్రిటీలు తమ పర్సనల్ సీక్రెట్స్ ఉంచుతారు. కానీ, నిధి అగర్వాల్ మాత్రం తన అలవాట్లను ధైర్యంగా చెప్పింది.
నిధి అగర్వాల్ కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులోనే ఆల్కహాల్ తాగడం మొదలుపెట్టారట.
ఆ చిన్న వయసులో ఫ్రెండ్స్తో కలిసి సరదాగా మద్యం సేవించడం అలవాటు చేసుకున్నట్లు ఆమె వివరించారు.
కొన్నేళ్ల పాటు ఈ అలవాటు కొనసాగినప్పటికీ, ఒకానొక దశలో ఆల్కహాల్ తన శరీరానికి పడటం లేదని ఆమె గమనించారు.
మద్యం తాగడం వల్ల తన ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోందని, దానిని తన శరీరం తట్టుకోలేకపోతోందని నిధి అర్థం చేసుకున్నారు.
మద్యం సేవించడాన్ని ఇకపై ఏమాత్రం ఆస్వాదించలేకపోతున్నానని గ్రహించిన తర్వాత ఆమె ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
"ఇక చాలు..మందు తాగడం మానేయాలి" అని గట్టిగా నిర్ణయించుకుని, ఆ అలవాటుకు స్వస్తి పలికారట.
ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న భారీ చిత్రం 'రాజా సాబ్'లో నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్గా నటించింది.