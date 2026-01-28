Niddhi Agarwal Glamour: 14 ఏళ్లకే మందు అలవాటు చేసుకున్న హీరోయిన్..సెగలు పుట్టిస్తోన్న అందాల 'నిధి'!

Harish Darla
Jan 28,2026
';


సెలబ్రిటీలు తమ పర్సనల్ సీక్రెట్స్ ఉంచుతారు. కానీ, నిధి అగర్వాల్ మాత్రం తన అలవాట్లను ధైర్యంగా చెప్పింది.

 ';


నిధి అగర్వాల్ కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులోనే ఆల్కహాల్ తాగడం మొదలుపెట్టారట.

 ';


ఆ చిన్న వయసులో ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి సరదాగా మద్యం సేవించడం అలవాటు చేసుకున్నట్లు ఆమె వివరించారు.

 ';


కొన్నేళ్ల పాటు ఈ అలవాటు కొనసాగినప్పటికీ, ఒకానొక దశలో ఆల్కహాల్ తన శరీరానికి పడటం లేదని ఆమె గమనించారు.

 ';


మద్యం తాగడం వల్ల తన ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోందని, దానిని తన శరీరం తట్టుకోలేకపోతోందని నిధి అర్థం చేసుకున్నారు.

 ';


మద్యం సేవించడాన్ని ఇకపై ఏమాత్రం ఆస్వాదించలేకపోతున్నానని గ్రహించిన తర్వాత ఆమె ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

 ';


"ఇక చాలు..మందు తాగడం మానేయాలి" అని గట్టిగా నిర్ణయించుకుని, ఆ అలవాటుకు స్వస్తి పలికారట.

 ';


ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న భారీ చిత్రం 'రాజా సాబ్'లో నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

 ';


';

VIEW ALL

Sesame: డైలీ నువ్వులు డైట్‌లో ఉంటే శరీరంలో జరిగే మార్పులు!

Raisins: ఎండుద్రాక్ష తింటే గుండె, కడుపు రెండూ స్ట్రాంగ్..!

Samantha Fitness: మగాళ్లకు పోటీగా వస్తాదులో బాడీ పెంచిన సమంత..38 ఏళ్లకి 18 ఏళ్ల అమ్మాయిలా!

Boda Kakarakaya: బోడ కాకరకాయతో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా..?
Read Next Story