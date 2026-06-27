Niddhi Agarwal: ఆరెంజ్ శారీలో అలరిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్!

హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్.. 17 ఆగస్టు 1993న అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్లో జన్మించింది.
'మున్నా మైఖేల్' అనే హిందీ సినిమాలో బాలీవుడ్లో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
అక్కినేని నాగచైతన్య హీరోగా తెరకెక్కిన 'సవ్యసాచి' చిత్రంలో టాలీవుడ్కు పరిచయమైంది.
ఆ తర్వాత తెలుగులో అనేక సినిమాల్లో నటిస్తూ 'ఇస్మార్ట్ శంకర్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకుంది.
శింబు హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఈశ్వరన్' సినిమాతో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిందీ ముద్దుగుమ్మ.
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'హరిహర వీరమల్లు' సినిమాలో నటించి మెప్పించింది.
చివరిగా తెలుగులో ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'రాజా సాబ్' సినిమాలో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అలరించింది.