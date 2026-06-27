Niddhi Agarwal: ఆరెంజ్ శారీలో అలరిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్!

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్.. 17 ఆగస్టు 1993న అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ హైదరాబాద్‌లో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

'మున్నా మైఖేల్' అనే హిందీ సినిమాలో బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

అక్కినేని నాగచైతన్య హీరోగా తెరకెక్కిన 'సవ్యసాచి' చిత్రంలో టాలీవుడ్‌కు పరిచయమైంది.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

ఆ తర్వాత తెలుగులో అనేక సినిమాల్లో నటిస్తూ 'ఇస్మార్ట్ శంకర్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

శింబు హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఈశ్వరన్' సినిమాతో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిందీ ముద్దుగుమ్మ.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'హరిహర వీరమల్లు' సినిమాలో నటించి మెప్పించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

చివరిగా తెలుగులో ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'రాజా సాబ్' సినిమాలో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అలరించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

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