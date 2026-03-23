Niharika Photos: ఈ హీరోయిన్ ఎవరో గుర్తుపట్టారా? ఇప్పుడు కోట్లు సంపాదిస్తుంది!

Harish Darla
Mar 23,2026
ఈమె మరెవరో కాదు మెగా కౌంపాండ్‌‌లో ఏకైక హీరోయిన్‌ నిహారిక కొణిదెల.

తొలుత హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన నిహారిక అప్పట్లో వరుస చిత్రాల్లో నటించింది

ఆ తర్వాత చైతన్యతో పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చింది

చైతన్యతో కొన్నేళ్లకు విడాకుల తర్వాత ఇప్పుడు మరో ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసింది

నిర్మాతగా పింక్ ఎలిఫెంట్ అనే నిర్మాణసంస్థను నెలకొల్పి..సినిమాలను నిర్మిస్తుంది

'కమిటీ కుర్రాళ్లు' అనే సినిమాతో కమర్షియల్‌గా సక్సెస్‌తో పాటు అవార్డులను దక్కించుకుంది.

తాజాగా సంతోష్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా నటించిన 'రాకాస' చిత్రం త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

