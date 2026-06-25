Niharika Konidela: మెగా హీరోయిన్ ట్రెడిషనల్ టచ్..ముద్దుగుమ్మకి ఏజ్ పెరగలే!

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

మెగా హీరోయిన్, నిర్మాత కొణిదెల నిహారిక గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

తొలుత హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన నిహారిక అప్పట్లో వరుస చిత్రాల్లో నటించింది

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

ఆ తర్వాత చైతన్యతో పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చింది

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

చైతన్యతో కొన్నేళ్లకు విడాకుల తర్వాత ఇప్పుడు మరో ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసింది

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

నిర్మాతగా పింక్ ఎలిఫెంట్ అనే నిర్మాణసంస్థను నెలకొల్పి..సినిమాలను నిర్మిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

'కమిటీ కుర్రాళ్లు' అనే సినిమాతో కమర్షియల్‌గా సక్సెస్‌తో పాటు అవార్డులను దక్కించుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

తాజాగా సంతోష్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా నటించిన 'రాకాస' చిత్రంతో మరో హిట్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

VIEW ALL

Jyoti Poorvaj: చీరలో చెక్కుచెదరని సౌష్ఠవం..25 ఏళ్ల అమ్మాయి లాంటి సొగసు!
Read Next Story