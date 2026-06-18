Nora Fatehi: 33 ఏళ్ల వయసులోనూ సింగిల్‌గా 'బాహుబలి' బ్యూటీ..ఏం చేస్తుంది?

Published by: Harish Darla | Jun 18, 2026

33 ఏళ్ల వయసులోనూ హీరోయిన్ నోరా ఫతేహి సింగిల్‌గా ఉండడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయట

Published by: Harish Darla | Jun 18, 2026

నోరా..తన సినిమా కెరీర్ పరంగా కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంతో కూడా నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jun 18, 2026

ఆమె ప్రేమలో ఉందని గతంలో ఎన్నో పుకార్లు వచ్చినా ఆమె ఎప్పుడూ స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

Published by: Harish Darla | Jun 18, 2026

ఆమె సింగిల్‌గా ఉండడానికి కారణంగా నటుడు అంగద్ బేడీ అని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గతంలో వారు ప్రేమలో ఉన్నారట.

Published by: Harish Darla | Jun 18, 2026

వారిద్దరూ ఎన్నో షోల్లో కనిపించినా ఆ తర్వాత విడిపోయారట. అయితే అసలు కారణం తెలియరాలేదు

Published by: Harish Darla | Jun 18, 2026

అయితే నోరా ఫతేహితో బ్రేకప్ పట్ల అంగద్ పశ్చాతాపానికి గురయ్యాడు

Published by: Harish Darla | Jun 18, 2026

నోరా మాత్రం తన మాజీ ప్రేమికుడు తనను మోసం చేశాడని ఎన్నోసార్లు బాధపడింది

Published by: Harish Darla | Jun 18, 2026

అప్పటి నుంచి ఆమె ఆ బాధ నుంచి బయటకు రాలేక సింగిల్‌గా జీవనం సాగిస్తుందని బాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి

Published by: Harish Darla | Jun 18, 2026

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