Nora Fatehi: 'బాహుబలి' నటి పరువాల విందు..కుర్రాళ్లకు హీట్ పుట్టిస్తోంది!

Published by: Harish Darla | Sep 12, 2026

నోరా ఫతేహి కెనడాలో జన్మించిన మొరాకో సంతతికి చెందిన నటి, డ్యాన్సర్ కూడా.

Published by: Harish Darla | Sep 12, 2026

ఆమె తన అద్భుతమైన 'బెల్లీ డ్యాన్స్' నైపుణ్యంతో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందింది.

Published by: Harish Darla | Sep 12, 2026

2018లో వచ్చిన 'సత్యమేవ జయతే' సినిమాలోని "దిల్బర్" సాంగ్ ఆమె కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పింది. ఈ పాటతో ఆమె ఓవర్ నైట్ స్టార్‌గా మారింది.

Published by: Harish Darla | Sep 12, 2026

నోరా తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సుపరిచితమే.

Published by: Harish Darla | Sep 12, 2026

'టెంపర్' (ఇట్టాగే రెచ్చిపోదాం), 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్' (మనోహరి), 'లోఫర్', 'కిక్ 2' సినిమాల్లోని స్పెషల్ సాంగ్స్‌లో ఆమె నటించింది.

Published by: Harish Darla | Sep 12, 2026

ఆమె హిందీ 'బిగ్ బాస్ 9'లో కంటెస్టెంట్‌గా పాల్గొంది.

Published by: Harish Darla | Sep 12, 2026

2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ముగింపు వేడుకల్లో ప్రదర్శన ఇచ్చి, ప్రపంచ స్థాయి వేదికపై మెరిసిన భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ ప్రతినిధిగా నిలిచింది.

Published by: Harish Darla | Sep 12, 2026

సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమె షేర్ చేసే డ్యాన్స్ వీడియోలు నిమిషాల్లో వైరల్ అవుతుంటాయి.

Published by: Harish Darla | Sep 12, 2026

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