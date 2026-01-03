నటనపై ఆసక్తితో రూ.5 వేలు చేతబట్టి నోరా ఫతేహి ఇండియాకి వచ్చింది. తిండిలేక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడింది
ఇప్పుడు 3 నిమిషాల పాటకి రూ.5 కోట్లు తీసుకుంటూ బాలీవుడ్లో పాపులర్ నటి స్థాయికి ఎదిగింది
సినిమా అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తుండగా..ఒక్క పాట ఆమె కెరీర్నే మార్చేసింది
2018లో విడుదలైన 'దిల్బర్' సాంగ్..ఆ సాంగ్కు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోకపోయినా అనేక అవకాశాలు దక్కించుకుంది
కెరీర్ ప్రారంభంలో చిన్నచిన్న పాత్రలు చేసుకుంటూ అవకాశాల కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగేదట.
అభినవ్ శుక్లా హీరోగా నటించిన రోర్ సినిమాలో హీరోయిన్గా తొలి అవకాశం..ఆ తర్వాత స్పెషల్ సాంగ్స్తో పాపులర్
ఇప్పుడు 3 నిమిషాల పాటకు ఏకంగా రూ.5 కోట్లు తీసుకుంటూ బాలీవుడ్తో ఇతర ఇండస్ట్రీల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంటుంది
'బాహుబలి 1'లో 'మనోహరి' స్పెషల్ సాంగ్లో ప్రభాస్ సరసన నటించింది.