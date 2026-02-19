నోరా ఫతేహి కెనడాలో జన్మించిన మొరాకో సంతతికి చెందిన నటి, డ్యాన్సర్ కూడా.
ఆమె తన అద్భుతమైన 'బెల్లీ డ్యాన్స్' నైపుణ్యంతో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందింది.
2018లో వచ్చిన 'సత్యమేవ జయతే' సినిమాలోని "దిల్బర్" సాంగ్ ఆమె కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. ఈ పాటతో ఆమె ఓవర్ నైట్ స్టార్గా మారింది.
నోరా తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సుపరిచితమే.
'టెంపర్' (ఇట్టాగే రెచ్చిపోదాం), 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్' (మనోహరి), 'లోఫర్', 'కిక్ 2' సినిమాల్లోని స్పెషల్ సాంగ్స్లో ఆమె నటించింది.
ఆమె హిందీ 'బిగ్ బాస్ 9'లో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొంది.
అలాగే 'ఝలక్ దిఖ్లా జా' వంటి డ్యాన్స్ షోలకు జడ్జిగా కూడా వ్యవహరించింది.
2022 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ముగింపు వేడుకల్లో ప్రదర్శన ఇచ్చి, ప్రపంచ స్థాయి వేదికపై మెరిసిన భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ ప్రతినిధిగా నిలిచింది.
ఆమె కేవలం డ్యాన్సర్ మాత్రమే కాదు, మంచి నటి, సింగర్ కూడా.
కొన్ని మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్లో నోరా ఫతేహి స్వయంగా పాటలు పాడింది.
సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమె షేర్ చేసే డ్యాన్స్ వీడియోలు నిమిషాల్లో వైరల్ అవుతుంటాయి.