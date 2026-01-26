Nora Fathehi Glamour: 33 ఏళ్ల వయసులోనూ హీరోయిన్‌ సింగిల్..హాట్ ఘాటు ఫోజులతో నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది!

Harish Darla
Jan 26,2026
';


నోరా ఫతేహి..తన సినిమా కెరీర్ పరంగా కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంతో కూడా నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంది

 ';


33 ఏళ్ల వయసులోనూ హీరోయిన్ నోరా ఫతేహి సింగిల్‌గా ఉండడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయట

 ';


ఆమె ప్రేమలో ఉందని గతంలో ఎన్నో పుకార్లు వచ్చినా ఆమె ఎప్పుడూ స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

 ';


ఆమె సింగిల్‌గా ఉండడానికి కారణంగా నటుడు అంగద్ బేడీ అని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గతంలో వారు ప్రేమలో ఉన్నారట.

 ';


వారిద్దరూ ఎన్నో షోల్లో కనిపించినా ఆ తర్వాత విడిపోయారట. అయితే అసలు కారణం తెలియరాలేదు

 ';


అయితే నోరా ఫతేహితో బ్రేకప్ పట్ల అంగద్ పశ్చాతాపానికి గురయ్యాడు

 ';


నోరా మాత్రం తన మాజీ ప్రేమికుడు తనను మోసం చేశాడని ఎన్నోసార్లు బాధపడింది

 ';


అప్పటి నుంచి ఆమె ఆ బాధ నుంచి బయటకు రాలేక సింగిల్‌గా జీవనం సాగిస్తుందని బాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి

 ';

VIEW ALL

Healthy Chocolates: ఎలాంటి చాక్లెట్లు తింటే ఆరోగ్యం.. మంచిగా ఉంటుందో తెలుసా..?

Rukmini Vasanth Glamour: కత్తిలాగ మెరిపోతున్న 'కాంతార' హీరోయిన్..అందాల లోతుల్లో ఈదులాడేలా!

Murali Mohan: నటుడిగానే కాకుండా.. నిర్మాతగా మురళీ మోహన్ టాప్ చిత్రాలు..

Madhavan Top 10 movies: పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత ఆర్ మాధవన్ సినీ కెరీర్ లో టాప్ 10 చిత్రాలు..

Read Next Story