NTR ANR కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన మల్టీస్టారర్ చిత్రాలు ఇవే..

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ కలిసి మొత్తంగా 14 చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

14. సత్యం-శివం

1981లో విడుదలైన ‘సత్యం శివం’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ టైటిల్ రోల్స్‌లో యాక్ట్ చేశారు. కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయమే సాధించింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

13.రామకృష్ణులు

1978లో వి.బి.రాజేంద్ర ప్రసాద్ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ‘రామకృష్ణులు’ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

12. చాణక్య-చంద్రగుప్త

1977లో ఎన్టీఆర్ చంద్రగుప్తుడిగా.. స్వీయ దర్శకత్వంలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు చాణక్యుడిగా..శివాజీ గణేషన్ అలెగ్జాండర్ పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా ‘చాణక్య చంద్రగుప్త’ మంచి విజయమే సాధించింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

11.శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం

1963లో విడుదలైన ‘శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణుడిగా .. ఎఎన్నార్ అర్జునుడిగా నటించడం విశేషం. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

10.గుండమ్మ కథ

1962లో విడుదలైన ‘గుండమ్మ కథ’ సినిమాలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, ఎస్వీఆర్, సావిత్రి, జమునా, సూర్య కాంతం ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా టైటిల్ ను ‘గుండమ్మ కథ’ టైటిల్ పెట్టడం విశేషం. ఈ మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

9. రేచుక్క

1954లో విడుదలైన ‘రేచుక్క’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ ముఖ్యపాత్రలో నటిస్తే... అక్కినేని గెస్ట్ పాత్రలో నటించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

8. భూ కైలాస్

1958లో విడుదలైన ‘భూ కైలాస్’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ రావణ బ్రహ్మ పాత్రలో నటిస్తే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నారదుడిగా నటించి మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

7. మాయాబజార్

1957లో విడుదలైన ‘మాయాబజార్’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, ఎస్వీఆర్, సావిత్రి ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

6.చరణదాసి

1956లో విడుదలైన ‘చరణదాసి’ మంచి విజయం సాధించింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

5.తెనాలి రామకృష్ణ

1956లో తెరకెక్కిన ‘తెనాలి రామకృష్ణ’ సినిమా టైటిల్ పాత్రధారిలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నటించారు. ఎన్టీఆర్ ఈ చిత్రంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పాత్రలో నటించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

4.మిస్సమ్మ

1955లో విడుదలైన ‘మిస్సమ్మ’ చిత్రం హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ టైటిల్ తో తెరకెక్కిన బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

3. పరివర్తన

1954లో వచ్చిన ‘పరివర్తన’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సక్సెస్ సాధించింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

2. సంసారం

1950లో విడుదలైన ‘సంసారం’ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

1. పల్లెటూరి పిల్ల

1950లో బి.ఏ.సుబ్బారావు డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ‘పల్లెటూరు పిల్ల’ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 28, 2026

VIEW ALL

Vishnu Priya: కాశ్మీరీ కుంకుమ పువ్వులా యాంకరమ్మ..ఎర్రచీరలో ఎన్ని వయ్యారాలో!
Read Next Story