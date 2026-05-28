1981లో విడుదలైన ‘సత్యం శివం’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ టైటిల్ రోల్స్లో యాక్ట్ చేశారు. కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయమే సాధించింది.
1978లో వి.బి.రాజేంద్ర ప్రసాద్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘రామకృష్ణులు’ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది.
1977లో ఎన్టీఆర్ చంద్రగుప్తుడిగా.. స్వీయ దర్శకత్వంలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు చాణక్యుడిగా..శివాజీ గణేషన్ అలెగ్జాండర్ పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా ‘చాణక్య చంద్రగుప్త’ మంచి విజయమే సాధించింది.
1963లో విడుదలైన ‘శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణుడిగా .. ఎఎన్నార్ అర్జునుడిగా నటించడం విశేషం. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.
1962లో విడుదలైన ‘గుండమ్మ కథ’ సినిమాలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, ఎస్వీఆర్, సావిత్రి, జమునా, సూర్య కాంతం ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా టైటిల్ ను ‘గుండమ్మ కథ’ టైటిల్ పెట్టడం విశేషం. ఈ మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.
1954లో విడుదలైన ‘రేచుక్క’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ ముఖ్యపాత్రలో నటిస్తే... అక్కినేని గెస్ట్ పాత్రలో నటించారు.
1958లో విడుదలైన ‘భూ కైలాస్’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ రావణ బ్రహ్మ పాత్రలో నటిస్తే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నారదుడిగా నటించి మెప్పించారు.
1957లో విడుదలైన ‘మాయాబజార్’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, ఎస్వీఆర్, సావిత్రి ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
1956లో విడుదలైన ‘చరణదాసి’ మంచి విజయం సాధించింది.
1956లో తెరకెక్కిన ‘తెనాలి రామకృష్ణ’ సినిమా టైటిల్ పాత్రధారిలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నటించారు. ఎన్టీఆర్ ఈ చిత్రంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పాత్రలో నటించారు.
1955లో విడుదలైన ‘మిస్సమ్మ’ చిత్రం హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ టైటిల్ తో తెరకెక్కిన బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
1954లో వచ్చిన ‘పరివర్తన’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సక్సెస్ సాధించింది.
1950లో విడుదలైన ‘సంసారం’ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది.
1950లో బి.ఏ.సుబ్బారావు డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘పల్లెటూరు పిల్ల’ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.