Sr NTR Top Movies: సీనియర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్ ‌ను మలుపు తిప్పిన టాప్ చిత్రాలు..

కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్లో మోహన్ బాబు నిర్మాతగా సెకండ్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన సినిమా 'మేజర్ చంద్రకాంత్'. ఈ మూవీ అన్నగారి కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్గా నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్ హీరోగా దాసరి నారాయణ రావు డైరెక్షన్లో 0 తెరకెక్కిన చిత్రం 'బొబ్బిలి పులి'. ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది. ఎన్టీఆర్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశానికి బాటలు వేసింది.
ఎన్టీఆర్, శ్రీదేవి కాంబినేషన్ లోనే వచ్చిన తొలి మూవీ వేటగాడు. కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తెలుగు కమర్షియల్ బాక్సాఫీస్కు కొత్త రూట్ చూపించింది.
ఎన్టీఆర్, దర్శకేంద్రుడు కే.రాఘవేంద్రరావు కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం 'అడవి రాముడు'. హీరోగా అన్నగారి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలైంది ఈ చిత్రంతోనే.
ఎన్టీఆర్ తన డైరెక్షన్లో ఆయనే కర్ణుడిగా, దుర్యోధనుడిగా.. శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘దాన వీర శూర కర్ణ’. ఈ సినిమా తెలుగులో ఎవర్ గ్రీన్ బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచిపోయింది.
ఎన్టీఆర్ తొలిసారి డ్యూయల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘రాముడు భీముడు’. ఈ సినిమా ప్రేరణతో తెలుగు సహా వివిధ భాషల్లో ఎన్నో చిత్రాలు తెరకెక్కాయి.
ఎన్టీఆర్ తొలిసారి మెగాఫోన్ పట్టుకొని ఆయన రావణ బ్రహ్మాగా నటించి ఈ చిత్రం తెలుగు సినిమాల్లో మరో ఆణిముత్యంగా నిలిచిపోయింది.
అన్న ఎన్టీఆర్ను వెండితెర శ్రీరామచంద్రుడిగా ప్రజల హృదయాల్లో కొలువు తీరేలా చేసింది ఈ చిత్రం.
విజయా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై కేవి రెడ్డి తెరకెక్కించిన ‘మాయా బజార్’ సినిమా తెలుగులో ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్గా నిలిచిపోయింది.
అన్న ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో తొలి కమర్షియల్ సక్సెస్ ‘పాతాళ భైరవి’ చిత్రంతోనే అందుకున్నారు.