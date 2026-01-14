Nysa Devgan Photo: గ్లామర్‌లో కాజోల్‌నే మించిన అందం..తల్లికే పోటీగా హీరోయిన్ కూతురు అప్సరస రేంజ్!

Harish Darla
Jan 14,2026
';


బాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ కాజోల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు.

';


'దిల్‌వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే' వంటి అనేక చిత్రాలతో దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ దక్కించుకుంది.

';


చాలా ఏళ్ల తర్వాత కాజోల్.. 'వీఐపీ 2' సినిమాలో నటించింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లతో కాజోల్ బిజీగా ఉంది.

';


ఇప్పుడు ఆమె కూతురు నైసా దేవగన్ గ్లామర్ ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

 ';


తాజాగా కాజోల్ తన కూతురు నైసా ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

';


ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు నైసా గ్లామర్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. నైసా అచ్చం తన తల్లి కాజోల్‌ పోలికతో ఉందని అందరూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

';


గ్లామర్‌లో తల్లనే మించిపోయిందంటూ చెబుతున్నారు.

';


కాజోల్, నైసా ఇద్దరూ అప్పుడప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే ఫోటోల్లో అక్కాచెల్లెళ్లుగా కనిపిస్తున్నారంటూ అభిమానులు మురిసిపోతున్నారు.

 ';


';

VIEW ALL

Heavy Meal: అతిగా తినడం వల్ల కలిగే అనర్థాలు ఇవే.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..!

Tea: ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగుతున్నారా? ఇవి మస్ట్‌గా తెలుసుకోండి..

Carrot Juice: చలికాలంలో క్యారెట్ జ్యూస్ ఒక గ్లాస్ చాలు.. కళ్ల ఆరోగ్యం, బలమైన రోగనిరోధక శక్తి గ్యారంటీ!

Indian jujube: సంక్రాంతి పూట దొరికే.. ఈ రేగి పళ్ళు తింటే ఆ రోగాలన్నీ మాయం!
Read Next Story