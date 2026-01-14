బాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ కాజోల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు.
'దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే' వంటి అనేక చిత్రాలతో దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ దక్కించుకుంది.
చాలా ఏళ్ల తర్వాత కాజోల్.. 'వీఐపీ 2' సినిమాలో నటించింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లతో కాజోల్ బిజీగా ఉంది.
ఇప్పుడు ఆమె కూతురు నైసా దేవగన్ గ్లామర్ ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
తాజాగా కాజోల్ తన కూతురు నైసా ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు నైసా గ్లామర్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. నైసా అచ్చం తన తల్లి కాజోల్ పోలికతో ఉందని అందరూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
గ్లామర్లో తల్లనే మించిపోయిందంటూ చెబుతున్నారు.
కాజోల్, నైసా ఇద్దరూ అప్పుడప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే ఫోటోల్లో అక్కాచెల్లెళ్లుగా కనిపిస్తున్నారంటూ అభిమానులు మురిసిపోతున్నారు.