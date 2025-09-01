ఏ.కరుణాకరన్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్, కీర్తి రెడ్డి హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తొలిప్రేమ’. ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా ప్రేమ కథా చిత్రాల్లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘అత్తారింటికీ దారేది’. ఈ చిత్రం టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచి హీరోగా పవన్ స్టామినా ఏంటో చూపించింది.
ఎస్.జే.సూర్య హీరోగా పవన్ కళ్యాణ్, భూమిక హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘ఖుషీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలన విజయం సాధించింది. అంతేకాదు ప్రేమకథా చిత్రాల్లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘గబ్బర్ సింగ్’. హిందీలో హిట్టైన ‘దబాంగ్’ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం పవన్ కెరీర్ లో మరో మెమరబుల్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
పీ.ఏ.అరుణ్ ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘తమ్ముడు’. హిందీలో ఆమీర్ ఖాన్ హీరోగా హిట్టైన ‘జో జీతా వహీ సికిందర్’ మూవీకి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.
పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బద్రి’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసి పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో మరో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై భీమినేని శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సుస్వాగతం’. ఈ సినిమా పవర్ స్టార్ కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపో
2019 ఎన్నికల తర్వాత కాస్త గ్యాప్ తో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన మూవీ ‘వకీల్ సాబ్’. కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో విడుదలై సంచలన మంచి విజయాన్నే సాధించింది. ఒకవేళ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ లేకపోయి ఉంటే ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచేది.
ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయమే సాధించింది.
త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తొలి చిత్రం ‘జల్సా’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది.
Pawan Kalyan top 10 Disaster Movies: ‘హరి హర వీరమల్లు’ సహా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో టాప్ 10 డిజాస్టర్ చిత్రాలు..