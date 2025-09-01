పవన్ కళ్యాణ్ సినీ కెరీర్ లో టాప్ 10 చిత్రాలు..

TA Kiran Kumar
Sep 01,2025
1.తొలిప్రేమ

ఏ.కరుణాకరన్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్, కీర్తి రెడ్డి హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తొలిప్రేమ’. ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా ప్రేమ కథా చిత్రాల్లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

2. అత్తారింటికీ దారేది

త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘అత్తారింటికీ దారేది’. ఈ చిత్రం టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచి హీరోగా పవన్ స్టామినా ఏంటో చూపించింది.

3.ఖుషీ

ఎస్.జే.సూర్య హీరోగా పవన్ కళ్యాణ్, భూమిక హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘ఖుషీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలన విజయం సాధించింది. అంతేకాదు ప్రేమకథా చిత్రాల్లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

4.గబ్బర్ సింగ్

హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘గబ్బర్ సింగ్’. హిందీలో హిట్టైన ‘దబాంగ్’ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం పవన్ కెరీర్ లో మరో మెమరబుల్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

5.తమ్ముడు

పీ.ఏ.అరుణ్ ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘తమ్ముడు’. హిందీలో ఆమీర్ ఖాన్ హీరోగా హిట్టైన ‘జో జీతా వహీ సికిందర్’ మూవీకి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.

6.బద్రి

పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బద్రి’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసి పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో మరో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

7.సుస్వాగతం

సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై భీమినేని శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సుస్వాగతం’. ఈ సినిమా పవర్ స్టార్ కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపో

8. వకీల్ సాబ్ .. అబౌ యావరేజ్

2019 ఎన్నికల తర్వాత కాస్త గ్యాప్ తో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన మూవీ ‘వకీల్ సాబ్’. కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో విడుదలై సంచలన మంచి విజయాన్నే సాధించింది. ఒకవేళ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ లేకపోయి ఉంటే ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచేది.

9. గోకులంలో సీత.. సూపర్ హిట్

ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయమే సాధించింది.

10.జల్సా - యావరేజ్

త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తొలి చిత్రం ‘జల్సా’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది.

