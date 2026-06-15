Payal Rajput: దేవకన్య ఫోజులతో బోల్డ్ హీరోయిన్ లేటెస్ట్ ఫొటోలు..

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

పాయల్ రాజ్‌పుత్ 'ఆర్‌ఎక్స్ 100' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో మెరుపులా ప్రవేశించి, తొలి చిత్రంతోనే భారీ క్రేజ్ తెచ్చుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

మొదటి సినిమాలో రొమాంటిక్ సీన్స్, లిప్ లాక్ సీన్లలో ఏమాత్రం సంకోచించకుండా నటించి యూత్‌లో సెన్సేషన్ సృష్టించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

ఆర్‌ఎక్స్ 100 హిట్ తర్వాత పాయల్ చేతి నిండా ఆఫర్లతో కొన్నాళ్లపాటు టాలీవుడ్‌లో బిజీ హీరోయిన్‌గా చలామణి అయ్యింది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

చాలా కాలం తర్వాత దర్శకుడు అజయ్ భూపతితో మళ్లీ జతకట్టి 'మంగళవారం' సినిమాతో మంచి సక్సెస్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

మంగళవారం సినిమాకు ప్రశంసలు దక్కినప్పటికీ, ప్రస్తుతం తెలుగులో ఈమెకు ఆశించిన స్థాయిలో కొత్త అవకాశాలు రావడం లేదు.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

టాలీవుడ్‌లో అవకాశాలు తగ్గడంతో, ఈ ముద్దుగుమ్మ ఇప్పుడు కోలీవుడ్ (తమిళం)పై దృష్టి సారించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

ప్రస్తుతం లెజెండ్ శరవణన్ సరసన 'లీడర్' అనే సినిమాలో నటిస్తూ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటోంది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

సినిమాల సంగతి ఎలా ఉన్నా, నిత్యం గ్లామరస్ ఫొటోషూట్లతో సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఫుల్ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ అభిమానులను అలరిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jun 15, 2026

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