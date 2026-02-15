Payal Rajput Photos: ఇంత అందాన్ని ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు!

Harish Darla
Feb 15,2026
పాయల్ రాజ్‌పుత్ 'ఆర్‌ఎక్స్ 100' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో మెరుపులా ప్రవేశించి, తొలి చిత్రంతోనే భారీ క్రేజ్ తెచ్చుకుంది.

మొదటి సినిమాలో రొమాంటిక్ సీన్స్, లిప్ లాక్ సీన్లలో ఏమాత్రం సంకోచించకుండా నటించి యూత్‌లో సెన్సేషన్ సృష్టించింది.

ఆర్‌ఎక్స్ 100 హిట్ తర్వాత పాయల్ చేతి నిండా ఆఫర్లతో కొన్నాళ్లపాటు టాలీవుడ్‌లో బిజీ హీరోయిన్‌గా చలామణి అయ్యింది.

గుర్తింపు వచ్చినా, ఆ తర్వాత ఆమె నటించిన చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయాయి.

చాలా కాలం తర్వాత దర్శకుడు అజయ్ భూపతితో మళ్లీ జతకట్టి 'మంగళవారం' సినిమాతో మంచి సక్సెస్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

మంగళవారం సినిమాకు ప్రశంసలు దక్కినప్పటికీ, ప్రస్తుతం తెలుగులో ఈమెకు ఆశించిన స్థాయిలో కొత్త అవకాశాలు రావడం లేదు.

టాలీవుడ్‌లో అవకాశాలు తగ్గడంతో, ఈ ముద్దుగుమ్మ ఇప్పుడు కోలీవుడ్ (తమిళం)పై దృష్టి సారించింది.

ప్రస్తుతం లెజెండ్ శరవణన్ సరసన 'లీడర్' అనే సినిమాలో నటిస్తూ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటోంది.

