పూజా హెగ్డే తన మాతృభాష తుళూతో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మరాఠీ, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలదు.
2010లో జరిగిన మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా పోటీల్లో రెండో స్థానంలో నిలిచింది
బాలీవుడ్తో పాటు తెలుగు, తమిళ ఇండస్ట్రీల్లోనూ పూజాకు మంచి పేరు ఉంది.
పూజాహెగ్డే భరతనాట్యంలో ప్రావీణ్యం ఉంది. ఈమె నటనతో పాటు భరతనాట్యంలోనూ తర్ఫీదు పొందింది.
ముంబయిలో జన్మించిన నటి పూజా హెగ్డే మాస్టర్ డిగ్రీ చేసి చదువులోనూ రాణిస్తుంది.
ఇటీవలే తెలుగులోనూ అవకాశాలను కోల్పోయిన పూజా హెగ్డే.. ఇప్పుడు తమిళ ఇండస్ట్రీనే నమ్ముకుంది
విజయ్ దళపతి హీరోగా తెరకెక్కిన 'జననాయగన్' చిత్రంలో హీరోయిన్గా పూజా హెగ్డే నటించింది.