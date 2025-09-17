Pooja Hegde Hot: సినిమాలు లేకపోయినా అందాలతో మంట పుట్టిస్తున్న పూజ..

Harish Darla
Sep 17,2025
';


మూడేళ్లుగా హీరోయిన్‌గా అసలైన హిట్టు లేకపోయినా పూజా హెగ్డేకి అవకాశాలు వస్తున్నాయి

 ';


కొన్నిసార్లు ఆమె ఒప్పుకున్న సినిమాలు ఆగిపోవడం లేదా రిలీజైన సినిమాలు ఆడకపోవడం జరుగుతున్నాయి

 ';


బాలీవుడ్‌ను వదిలి తమిళ చిత్రాలైన 'కూలీ', 'రెట్రో' సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో హిట్ అవ్వలేదు

 ';


ప్రస్తుతం 'జననాయగన్', 'కాంచన 4' సినిమాల్లో నటిస్తూ పూజా హెగ్డే బిజీగా ఉంది.

';


ఈ సినిమాలతో తిరిగి రాణించాలని ఆశిస్తుంది. బాలీవుడ్ లో ప్రస్తుతం పూజాకు ఆఫర్లు లేవు

 ';


'ఇష్క హోనాహై', 'హే జవానీ' సినిమాల్లో నటిస్తూ.. ఓ వెబ్‌సిరీస్‌కు సంతకం చేసినట్లు తెలుస్తోంది

 ';


సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే పూజా హెగ్డే..ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని హాట్ ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.

 ';

