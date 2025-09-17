మూడేళ్లుగా హీరోయిన్గా అసలైన హిట్టు లేకపోయినా పూజా హెగ్డేకి అవకాశాలు వస్తున్నాయి
కొన్నిసార్లు ఆమె ఒప్పుకున్న సినిమాలు ఆగిపోవడం లేదా రిలీజైన సినిమాలు ఆడకపోవడం జరుగుతున్నాయి
బాలీవుడ్ను వదిలి తమిళ చిత్రాలైన 'కూలీ', 'రెట్రో' సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో హిట్ అవ్వలేదు
ప్రస్తుతం 'జననాయగన్', 'కాంచన 4' సినిమాల్లో నటిస్తూ పూజా హెగ్డే బిజీగా ఉంది.
ఈ సినిమాలతో తిరిగి రాణించాలని ఆశిస్తుంది. బాలీవుడ్ లో ప్రస్తుతం పూజాకు ఆఫర్లు లేవు
'ఇష్క హోనాహై', 'హే జవానీ' సినిమాల్లో నటిస్తూ.. ఓ వెబ్సిరీస్కు సంతకం చేసినట్లు తెలుస్తోంది
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే పూజా హెగ్డే..ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని హాట్ ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.