Pooja Hegde: 'బుట్టబొమ్మ' నవ్వేసింది..అందంతో కిక్కు ఎక్కేసింది!

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

పూజా హెగ్డే తన మాతృభాష తుళూతో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మరాఠీ, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలదు.

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

2010లో జరిగిన మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా పోటీల్లో రెండో స్థానంలో నిలిచింది

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

బాలీవుడ్‌తో పాటు తెలుగు, తమిళ ఇండస్ట్రీల్లోనూ పూజాకు మంచి పేరు ఉంది.

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

పూజాహెగ్డే భరతనాట్యంలో ప్రావీణ్యం ఉంది. ఈమె నటనతో పాటు భరతనాట్యంలోనూ తర్ఫీదు పొందింది.

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

ముంబయిలో జన్మించిన నటి పూజా హెగ్డే మాస్టర్ డిగ్రీ చేసి చదువులోనూ రాణిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

ఇటీవలే తెలుగులోనూ అవకాశాలను కోల్పోయిన పూజా హెగ్డే.. ఇప్పుడు తమిళ ఇండస్ట్రీనే నమ్ముకుంది

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

విజయ్ దళపతి హీరోగా తెరకెక్కిన 'జననాయగన్' చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా పూజా హెగ్డే నటించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 17, 2026

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