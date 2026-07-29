Pooja Hegde: 35 ఏళ్ల వయసులో బుట్టబొమ్మ అందాలకు పనిచెప్పింది!

Published by: Harish Darla | Jul 29, 2026

పూజా హెగ్డే తాజాగా తమిళంలో విజయ్ సరసన 'జననాయగన్' సినిమాలో నటించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 29, 2026

ఇటీవలే విడుదలే విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 29, 2026

విజయ్ తలపతి సరసన పూజా హెగ్డే నటించిన రెండో సినిమా ఇది.

Published by: Harish Darla | Jul 29, 2026

విజయ్ సీఎంగా గెలుస్తారని ముందే ఊహించినట్లు గతంలో ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jul 29, 2026

ఆమె చెప్పినట్లే విజయ్ సీఎం అయ్యాడని పూజా ఓ వీడియోలో చెప్పింది.

Published by: Harish Darla | Jul 29, 2026

పూజాహెగ్డే ప్రస్తుతం ముంబై బాంద్రాలోని ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌లో నివసిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 29, 2026

ఆ అపార్ట్‌మెంట్ విలువ రూ.45 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా.

Published by: Harish Darla | Jul 29, 2026

పూజా హెగ్డే ప్రస్తుతం దుల్కర్ సల్మాన్‌, కాంచన-4 సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంది.

Published by: Harish Darla | Jul 29, 2026

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